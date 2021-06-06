ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЯ
ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЯ В МОСКВЕ
Компания А-экспертиза оказывает расширенный спектр услуг, по независимой оценке автомобилей в Москве. Все действия выполняются с учетом установленных законодательных актов. Сотрудничество ведется с физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями.
Наши услуги:
Оценка автомобиля – для чего это нужно?
Оценка автомобиля требуется в различных ситуациях. Одна из основных причин – это повреждение транспортного средства вследствие ДТП. Клиенты отправляют запрос на проведение независимой экспертизы при разделе имущества, для наследства, для судебного разбирательства и т.д. Достоверно определить стоимость транспортного средства без экспертной помощи невозможно.
Независимая оценка автомобиля – это заключение специалиста, которое используется в судебных разбирательствах, при разделе имущества и в других действия. Ситуаций, когда помощь эксперта действительно важно очень много.
Оценка автомобиля – что лежит в основе?
Действующим законодательством установлен порядок проведения независимой оценки автомобиля. Для определения состояния транспортного средства необходимо предоставить его на станцию технического обслуживания. Эксперт проводит визуальный осмотр, а также оценивает работоспособность автомобиля. При серьезных повреждениях специалист выезжает на указанный в заявке адрес с переносным диагностическим оборудованием.
Важно! Перед осмотром, владелец транспортного средства обязан предоставить документы на машину.
Заказать услуги независимой оценки авто можно по телефону +7 (930) 909-50-29.
Оценка ущерба после ДТП
Независимая оценка для взыскания ущерба, полученного в результате участия автомобиля в ДТП
Судебная автоэкспертиза
Автоэкспертиза для подачи документов в суд, с целью взыскания ущерба после ДТП
Оценка утраты товарной стоимости
Оценка и взыскание утраты товарной стоимости, со страховой компании или виновника ДТП