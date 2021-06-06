Оценка автомобиля требуется в различных ситуациях. Одна из основных причин – это повреждение транспортного средства вследствие ДТП. Клиенты отправляют запрос на проведение независимой экспертизы при разделе имущества, для наследства, для судебного разбирательства и т.д. Достоверно определить стоимость транспортного средства без экспертной помощи невозможно.

Независимая оценка автомобиля – это заключение специалиста, которое используется в судебных разбирательствах, при разделе имущества и в других действия. Ситуаций, когда помощь эксперта действительно важно очень много.