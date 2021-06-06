ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЯ

ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЯ В МОСКВЕ

Компания А-экспертиза оказывает расширенный спектр услуг, по независимой оценке автомобилей в Москве. Все действия выполняются с учетом установленных законодательных актов. Сотрудничество ведется с физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями.

Наши услуги:

Компания А-экспертиза предоставляет комплексные услуги по проведению независимой автоэкспертизы после ДТП в Москве. Эксперты и юристы с многолетним опытом работы справятся с задачей любой сложности. Нам под силу взыскать максимальную сумму ущерба.Для записи и консультации звоните по телефону +7 (930) 909-50-29!
Автоэкспертиза после ДТП

Оценка автомобиля – для чего это нужно?

Оценка автомобиля требуется в различных ситуациях. Одна из основных причин – это повреждение транспортного средства вследствие ДТП. Клиенты отправляют запрос на проведение независимой экспертизы при разделе имущества, для наследства, для судебного разбирательства и т.д. Достоверно определить стоимость транспортного средства без экспертной помощи невозможно.

Независимая оценка автомобиля – это заключение специалиста, которое используется в судебных разбирательствах, при разделе имущества и в других действия. Ситуаций, когда помощь эксперта действительно важно очень много.

Оценка автомобиля – что лежит в основе?

Действующим законодательством установлен порядок проведения независимой оценки автомобиля. Для определения состояния транспортного средства необходимо предоставить его на станцию технического обслуживания. Эксперт проводит визуальный осмотр, а также оценивает работоспособность автомобиля. При серьезных повреждениях специалист выезжает на указанный в заявке адрес с переносным диагностическим оборудованием.

Важно! Перед осмотром, владелец транспортного средства обязан предоставить документы на машину.

Заказать услуги независимой оценки авто можно по телефону +7 (930) 909-50-29.

независимая автоэкспертиза

